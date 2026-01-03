spot_img
Caliente

Con varios impactos de bala encuentran cuerpo de un joven en la capital hondureña

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – Un hombre perdió la vida de manera violenta este sábado en la capital hondureña tras recibir varios impactos de bala.

El cuerpo del hombre, que permanece sin identificar, fue localizado en una zona apartada de la colonia Loarque, en las cercanías del anillo periférico, donde ya se han reportado otros hallazgos de este tipo.

En los alrededores del cadáver fueron encontrados varios casquillos de armas de fuego, de acuerdo a los reportes preliminares de los agentes policiales que llegaron a la escena.

En Honduras, en promedio se registran unos seis homicidios diarios en todo el país. VC

spot_img
spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024