Con varios impactos de bala encuentran cuerpo de un joven en la capital hondureña

Tegucigalpa – Un hombre perdió la vida de manera violenta este sábado en la capital hondureña tras recibir varios impactos de bala.

El cuerpo del hombre, que permanece sin identificar, fue localizado en una zona apartada de la colonia Loarque, en las cercanías del anillo periférico, donde ya se han reportado otros hallazgos de este tipo.

En los alrededores del cadáver fueron encontrados varios casquillos de armas de fuego, de acuerdo a los reportes preliminares de los agentes policiales que llegaron a la escena.

En Honduras, en promedio se registran unos seis homicidios diarios en todo el país. VC