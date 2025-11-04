Con USB en mano llegan al MP jóvenes de oposición a denunciar tres casos que involucra al oficialismo

Tegucigalpa – Con USB en mano, un grupo de jóvenes nacionalistas y liberales se presentaron el mediodía de este martes al Ministerio Público, para interponer una denuncia sobre tres casos que involucran a funcionarios del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre).

– La denuncia es contra un exsecretario del CN, una actual diputada de Libre y un exministro de este gobierno, así como contra el Fiscal Johel Zelaya.

Los jóvenes exigieron al Fiscal General, Johel Zelaya, que en un plazo de 24 horas brinde los nombres de las personas involucradas en estos casos. Las denuncias contienen videos con audios de funcionarios que atentan contra el proceso electoral.

Según los demandantes, así como el fiscal Zelaya mostró diligencia para publicar los audios que le llevó en una USB el consejero del CNE, Marlon Ochoa, igualmente detalle las personas que son denunciadas este martes.

“Esperamos que un plazo de 24 horas el fiscal general publique los nombres de las personas denunciadas, caso contrario procederemos nosotros a divulgarlo públicamente”, expresó uno de los jóvenes que llegó este día a las instalaciones de la Fiscalía en la residencial Lomas del Guijarro.

Entre los denunciados hay actuales diputados oficialistas del Congreso Nacional, así como otros exfuncionarios del actual gobierno. Los denunciantes exigen peritaje al material y que se le conceda cadena de custodia.

Asimismo, los jóvenes mostraron su respaldo para las consejeras del CNE, Cossette López y Ana Paola Hall, por la embestida que son objeto en el órgano electoral. JS