Con un palo de madera matan a campesino en zona del Bajo Aguán

Tegucigalpa – Un campesino perdió la vida de forma violenta este lunes en la comunidad de La Confianza, jurisdicción del municipio de Tocoa, zona de Bajo Aguán, en el departamento de Colón.

La víctima identificada como Juan José Hernández Bardales es un miembro activo del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), se desempeñaba como guardia de seguridad de la finca de esta organización.

El hombre fue atacado en las primeras horas del día con un objeto de madera, de acuerdo a los datos preliminares, mientras realizaba su faena diaria.

Las autoridades llegaron a realizar el levantamiento del cadáver, sin embargo, los familiares de Hernández Bardales decidieron llevar el cuerpo del hombre, directamente a su casa.

Esta es la tercera muerte de integrantes del MUCA reportadas en las últimas semanas en esta conflictiva zona del país.

Desde enero de este año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), ha registrado al menos nueve muertes violentas de miembros de cooperativas campesinas y sus familiares en esa conflictiva región del Caribe hondureño.

La oficina de la ONU ha denunciado que los campesinos continúan siendo blanco de campañas de desprestigio, amenazas y hostigamiento constante, sin una respuesta efectiva por parte del Estado. VC