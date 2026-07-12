Con un incremento del 31 % de aspirantes UPNFM realiza examen de admisión para el III PAC 2026

Tegucigalpa – La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) continúa consolidándose como la principal institución formadora de docentes en Honduras, al registrar un importante incremento en el número de aspirantes inscritos para el proceso de admisión correspondiente al III Período Académico 2026.

En esta ocasión más de 1,700 aspirantes se dieron cita en el Campus Central y ocho centros universitarios en: Choluteca, Danlí, Gracias, La Ceiba, Nacaome, San Pedro Sula, Santa Bárbara y Santa Rosa de Copán, para poder aplicar a los 18 programas de licenciatura y 2 técnicos universitarios que oferta esta casa de estudios.

Uno de los datos más relevantes de esta convocatoria es el crecimiento sostenido en el interés por ingresar a la UPNFM. En comparación con el III Período Académico de 2025, la institución registró un mayor número de aspirantes, lo que representa un incremento del 31 %, reflejando la confianza de la juventud hondureña en la calidad académica y el compromiso de la UPNFM.

Datos proporcionados por la Unidad de Admisiones y Monitoreo Académico, la mayor parte de aspirantes proceden de las ciudades de Tegucigalpa, seguido por San Pedro Sula, La Ceiba y Santa Rosa de Copán.

Asimismo, como un dato interesante, se destaca la inscripción de cuatro aspirantes de 15 años de edad en Tegucigalpa, reflejando el interés de los más jóvenes por iniciar su formación profesional en la UPNFM.

Los resultados de la prueba estarán disponibles en https://web.upnfm.edu.hn/admision/ a partir del 11 de agosto, donde las personas preseleccionadas podrán conocer el calendario para la toma del seminario de inducción y las fechas y requisitos de su matrícula considerando que el III período académico comienza el 31 de agosto.

La UPNFM reitera su compromiso de continuar brindando oportunidades de acceso a una educación superior de calidad, formando docentes y profesionales comprometidos con la transformación de Honduras. JS