Con un hacha matan a mujer en comunidad de Cedros

Tegucigalpa – Una mujer murió de manera violenta en el interior de su vivienda, ubicada en la comunidad de El Guante, en el municipio de Cedros, Francisco Morazán.

La víctima únicamente ha sido identificada como “Nena”.

Según versiones preliminares, un hombre quien supuestamente, tiene problemas mentales, habría cometido el homicidio, usando un hacha.

Además, medios locales reportan que la Policía Nacional ya detuvo a una persona como sospechosa del hecho.

Cerca de 200 mujeres han sido asesinadas en el presente año, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). VC