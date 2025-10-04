Con triplete de Messiniti, Marathón vence al Juticalpa y sigue de cerca al Olimpia

Juticalpa – El Marathón venció este viernes 1-3 al Juticalpa FC en el estadio Juan Ramón Brevé en el inicio de la jornada 13 del Torneo de Apertura 2025.

El primer tanto del argentino Nicolás Messiniti sucedió en el minuto 19, cuando recibió un centro desde la banda izquierda y definió con su pierna derecha para vencer al arquero Denovan Torres.

Al minuto 33, el delantero argentino anotó mediante lanzamiento penalti tras una falta contra Jailor Fernández.

El tercero de Messiniti fue en el minuto 46, recibió un pase filtrado de Isaac Castillo, dio media vuelta y definió con su pierna zurda.

El equipo canechero descontó en el minuto 63, Cristian Altamirano mandó un pase para que Josué Villafranca definiera frente a la portería.

Los partidos de la jornada 13 son: Victoria-Olancho FC, Motagua-Génesis PN, Lobos-Olimpia y Real España-Platense. AG