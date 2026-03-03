Con testimonio de una exdiputada de Libre prosigue hoy audiencia en caso “Chequesol”

Tegucigalpa- La audiencia inicial en el caso de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedesol), más como “Chequesol”, continúa este martes con la participación de una exdiputada de Libertad y Refundación que servirá como testigo en el caso.

Se estima que Luis Redondo y Carlos Zelaya sean citados en las próximas horas para declarar como testigos en el caso.

La decisión se produce luego de que el juez admitiera 39 medios de prueba presentados por la Fiscalía dentro del proceso que investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos desde la Secretaría de Desarrollo Social.

Hasta el momento no se ha revelado el nombre de la exdiputada que servirá de testigo y que se espera lo haga en el transcurso de esta mañana.

Su comparecencia buscará esclarecer aspectos relacionados con la emisión y gestión de cheques que forman parte de la investigación.

Relación de hechos

En este caso está imputados el exministro José Carlos Cardona, Isis Cuéllar, Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, José Manuel Cerrato Villanueva, Eliud Reiniery Aguilar Pineda, Rossy Yanira Ramírez Gonzales, Casandra Gáleas Arias, Fabricio Solórzano, Ilse Baquedano, Paola Pérez y Mirza Sánchez Maradiaga.

Las 12 personas son acusadas por el Ministerio Público por la comisión de 67 delitos de fraude.

Se investiga el destino de fondos de programas de desarrollo económico y social de Sedesol en el departamento de Copán.

El caso investiga presuntas irregularidades en la emisión y cobro de cheques del Fondo de Administración Solidaria, con indicios de que recursos públicos no llegaron a sus beneficiarios finales y fueron desviados mediante intermediarios y estructuras irregulares.

El caso del “chequesol” se basa en la revelación de un video entre Cuéllar y el exministro Cardona, en el que ambos confirman el uso de dinero público para situaciones de la campaña electoral del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre).

En el material audiovisual, la entonces congresista por Copán explica detalladamente cómo destinó los fondos: “¿Te acordás que yo te conté para qué quería los cheques? (…) a las 23 coordinaciones del Partido, a 15 les entregué un juego de sonido y otras cosas. Alrededor de 125 mil lempiras cada kit. Yo te dije que haría cheques de 100 mil y que los cambiaría la gente de mi confianza y los entregamos al Partido”, refiere Cuéllar en la conversación con el titular de Sedesol.

Cuéllar mencionó que los kits distribuidos incluían equipos de sonido, 300 sillas, mesas, carpas, banderas, tazas, camisetas y otros artículos promocionales, todo destinado a fortalecer la campaña política del oficialismo. El valor aproximado por kit es de 125 mil lempiras, según sus propias palabras. IR