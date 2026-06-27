Con seis casos positivos y 200 sospechosos: ¿Honduras  a las puertas de un brote de sarampión?

Tegucigalpa – Con seis casos positivos y 200 sospechosos, ¿Honduras se encuentra a las puertas de un brote de sarampión?, es la pregunta que tanto autoridades como expertos se realizan y ante ello piden completar el esquema de vacunación como escudo a este posible brote de la enfermedad que puede ser mortal.

–El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves.

– Los síntomas por lo general aparecen de 7 a 14 días después de la infección.

La doctora Melissa Mejía señaló que «estamos viendo un aumento en los casos sospechosos de sarampión. Es importante que los padres lleven a sus niños a completar el esquema de vacunación. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y puede causar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños».

De acuerdo a expertos, una persona positiva a esta enfermedad puede contagiar a 18 personas más de su círculo cercano, por lo que un brote es posible en un corto plazo.

En la actualidad Honduras cuenta con disponibilidad de vacuna, pero todavía existe escepticismo entre la población que se niega a completar el esquema

“Estamos en alerta”

De su parte, el doctor Carlos Umaña señaló que estamos en una situación de alerta ante esta enfermedad

«Con seis casos confirmados y más de 200 sospechosos, estamos en una situación de alerta. Honduras no puede permitirse un brote de sarampión. La vacunación es la única forma efectiva de prevenirlo. Hacemos un llamado urgente a la población a revisar el carnet de vacunación de sus hijos”, dijo el también diputado.

El galeno advirtió que esta es una enfermedad mortal.

Además quienes la padecen pueden desarrollar complicaciones mortales en el futuro, acotó.

Seis casos confirmados y 200 sospechosos

Homer Mejía, Jefe de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud (Sesal) confirmó que Honduras registra seis casos confirmados, pero vigila 200 casos sospechosos.

«Tenemos seis casos confirmados hasta el momento. Estamos realizando el bloqueo epidemiológico correspondiente. Pedimos a la población que si presentan síntomas como fiebre, tos, conjuntivitis y erupción en la piel, acudan inmediatamente a los centros de salud. La vacuna es segura y está disponible en todos los centros de salud del país, acotó.

En ese orden, también dijo que hay 200 casos sospechosos de sarampión en el territorio nacional.

Lo anterior es parte de un cerco epidemiológico a cada caso positivo registrado, refirió.

Contagio rápido

El epidemiólogo, Tito Alvarado, advirtió que un paciente con sarampión puede contagiar hasta 18 personas más, por lo que consideró que Honduras con dos casos confirmados está ante una “alerta terrible”.

El epidemiólogo recordó que Honduras erradicó la enfermedad en 1997, pero hoy cuenta con dos casos que podrían provocar una epidemia.

Lo más importante en este momento es que todos adopten la vacuna, aunque ya hayan recibido una dosis cuando eran niños, dijo el experto.

Acotó que lo óptimo es que exista un porcentaje mayor al 95 % de vacunación.

Vacunación, el mejor escudo

Las autoridades sanitarias y el gremio médico insistieron en la importancia de completar el esquema de vacunación contra el sarampión, especialmente en niños de uno a cinco años.

En la actualidad existe disponibilidad de la vacuna contra el sarampión en toda la red de hospitales públicos en el país.

La prevención es clave para evitar un posible brote mayor, según los expertos. (RO)