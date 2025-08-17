Con puño firme la Ola Verde crece en Atlántida, señala presidenciable Mario Rivera

Tegucigalpa – La Democracia Cristiana de Honduras realizó la presentación oficial de su fórmula de diputados y alcaldía, en Atlántida encabezada por el candidato presidencial Mario “Chano” Rivera.

También se anunció de la actual diputada del PSH, Kenia Montero, que se suma a la Ola Verde junto a José Galdámez, convencidos de que el liderazgo del presidenciable representa una oportunidad real para trabajar mano a mano por el pueblo hondureño.

La jornada incluyó un recorrido por el emblemático mercado San Isidro de La Ceiba, donde el líder democristiano y su equipo caminaron pasillo por pasillo, dialogando con los locatarios sobre sus retos diarios.

Entre saludos y apretones de mano, los comerciantes expresaron su respaldo a propuestas clave como el regreso de la lectura de la Biblia en las escuelas, la política de “puño firme” contra el crimen, la pena de muerte para violadores de menores y la necesidad de unirnos a los gringos para mejorar el destino del país y combatir la corrupción.

Los locatarios recibieron a la Ola Verde con entusiasmo, pero también fueron claros en sus demandas: mayor seguridad y un apoyo real a la economía local.

“Las ventas no están como antes, necesitamos que nos ayuden para que la gente vuelva a comprar con confianza”, coincidieron varios comerciantes. El presidenciable respondió con un compromiso firme de impulsar medidas concretas para reactivar el comercio y proteger a quienes generan empleo en el país.

La nómina de Atlántida está conformada por José Antonio Galdámez Fuentes, Bertha María García Veliz, Jorge Alberto Bustillo Acosta, Kenia Yamileth Montero Martínez, Luis Bernardo Sarmiento Núñez, Nidia Waleska Escobar Pineda, Enrique Nassar Benítez e Ingrid Estefanie Sampson Rivera como propietarios; y Josue Eleazar Aleman Izcoa, Victor Raúl Suazo Castro, Karla Patricia Oliva Lozano, Julio Alirio Cárcamo Ramos, Sandra Elizabeth Colindres Castañeda, Keily Daniela Montero Martínez, Edward Byron Bennett Rivera y Keny Asarela Pineda España como suplentes.

Un equipo que representa la pluralidad, la honestidad y la vocación de servicio que la Democracia Cristiana busca llevar al Congreso Nacional, apuntó. IR