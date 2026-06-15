Con plantel completo, Colombia se alista para su debut mundialista en Ciudad de México

México- La selección de Colombia tuvo este lunes su último entrenamiento en Guadalajara con plantel completo y disponible antes de partir a Ciudad de México para su debut en el Mundial 2026 ante Uzbekistán el próximo miércoles.

El conjunto sudamericano realizó una práctica matutina en la que los 26 jugadores se ejercitaron a la par. El seleccionador argentino Néstor Lorenzo pidió enfocarse en ejercicios de posesión del balón y rotaciones.

El grupo de guardametas trabajó ya sin la ayuda del joven portero mexicano Cruz Martínez, de la cantera del Atlas, que contribuyó como ‘sparring’ en los últimos días. Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero se ejercitaron en tiros de corta distancia y ejercicios de reacción.

La selección afina detalles para el partido del miércoles contra Uzbekistán, el primero que disputarán en la fase de grupos como parte del sector K, en el que el conjunto sudamericano parte como favorito.

El combinado cafetero partirá de su hotel más tarde al aeropuerto de Guadalajara para el vuelo programado a las 18:00 horas locales con rumbo hacia Ciudad de México.

El martes el seleccionado tiene programada una práctica abierta a medios de comunicación y ofrecerán una conferencia de prensa previa al encuentro.

El jueves el equipo regresará a su campamento base en Guadalajara para su preparación al segundo partido del grupo contra República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara, el 23 de junio.

Para cerrar la fase de grupos, en su séptima aventura mundialista, Colombia se enfrentará al Portugal de Cristiano Ronaldo, en lo que en el papel parece será el partido más difícil para los sudamericanos.

Colombia, decimocuarto lugar de la FIFA, quiere mejorar la clasificación a cuartos de final lograda en Brasil 2014 con una delantera con figuras como Luis Díaz, del Bayern Múnich, Juan Camilo Hernández, del Real Betis, además del capitán y líder creativo James Rodríguez quien vive su segunda Copa del Mundo. EFE/lb