Con peregrinación y misa, Iglesia Católica pide justicia para Juan López

Tegucigalpa – La Iglesia Católica realizó una peregrinación que reunió a representantes de las diócesis del país para pedir justicia para Juan López, el ambientalista asesinado hace un año en Tocoa, Colón. La actividad finalizó con una misa en Suyapa.

El arzobispo de Tegucigalpa, monseñor Vicente Nácher, recordó que el ambientalista fue asesinado cuando salía de una celebración cristiana, “Juan López fue asesinado por ser fiel a sus principios, y por trabajar por el bien de todos, conforme a la verdad”.

El líder de la Iglesia Católica en Honduras dijo que “todos los hondureños de buena voluntad deseamos una justicia rápida y eficaz, y no solamente es Juan López, hay 18 casos más similares de personas que han muerto por defender derechos humanos o la naturaleza en Honduras en los últimos años y para todos ellos como conciudadanos”.

También expresó que espera que hechos como estos no sucedan nunca más, “nunca más haya violencia ni asesinatos contra defensores de los derechos humanos”.

La jornada se realiza horas después de que la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH), en colaboración con la Universidad Católica de Honduras (Unicah), entregaron el premio “Juan López” al compromiso cristiano por la justicia y la paz.

La peregrinación fue acompañada por feligreses de las Diócesis de San Pedro Sula, La Ceiba, Santa Rosa de Copán, Santa María de las Gracias, Juticalpa, Comayagua, Trujillo, Choluteca y la Arquidiócesis de Tegucigalpa. VC