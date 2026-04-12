Con partido de fútbol informal, activistas visibilizan crisis de desapariciones en México

Foto del díaCon partido de fútbol informal, activistas visibilizan crisis de desapariciones en MéxicoPor: Proceso Digital12 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión MEX9377. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 12/04/2026.- Familiares de personas desaparecidas juegan fútbol durante una manifestación este domingo, en la Ciudad de México (México). A dos meses del inicio de la Copa del Mundo de fútbol 2026, organizaciones y activistas jugaron una "cascarita", un partido de fútbol informal en la calle, para visibilizar la crisis de desapariciones en México con más de 130.000 personas no localizadas. EFE/ Mario GuzmánFamiliares de personas desaparecidas juegan fútbol durante una manifestación este domingo, en la Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán Noticias recientes InternacionalesKeiko Fujimori encabeza los sondeos a boca de urna de la elección presidencial en Perú Portada PolíticaCierran centros de votación e inicia escrutinio en elecciones de Guanaja Frase del día“Es una bofetada a la memoria del Zar Antidrogas -Impunidad Reciclada- mientras los verdugos de Arístides González siguen sin castigo, el sistema premia a... Al DíaCierran los centros de votación en Perú e inicia un escrutinio que se prevé largo y lento Cifra del día229