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Con partido de fútbol informal, activistas visibilizan crisis de desapariciones en México

Por: Proceso Digital
MEX9377. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 12/04/2026.- Familiares de personas desaparecidas juegan fútbol durante una manifestación este domingo, en la Ciudad de México (México). A dos meses del inicio de la Copa del Mundo de fútbol 2026, organizaciones y activistas jugaron una "cascarita", un partido de fútbol informal en la calle, para visibilizar la crisis de desapariciones en México con más de 130.000 personas no localizadas. EFE/ Mario Guzmán

Familiares de personas desaparecidas juegan fútbol durante una manifestación este domingo, en la Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

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