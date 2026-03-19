Con operativos nocturnos buscan proteger a la niñez y adolescencia en Honduras

Tegucigalpa- La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) mantiene operativos nocturnos a nivel nacional, orientados a prevenir que niñas, niños y adolescentes permanezcan en centros nocturnos consumiendo bebidas alcohólicas o expuestos a situaciones de trabajo infantil, explotación o trata de personas.

En lo que va del año, se han desarrollado 17 operativos en la zona atlántica y centro oriente del país, logrando la recuperación de más de 10 niñas, niños y adolescentes que se encontraban en estos espacios, donde su integridad física y emocional estaba en riesgo. Cada intervención permite activar rutas de protección inmediata y brindar atención integral a los menores de edad identificados.

Estas acciones se desarrollan mediante un trabajo articulado con la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), las alcaldías municipales y otras instituciones vinculadas a la protección de derechos de la niñez y adolescencia.

De manera complementaria los equipos multidisciplinarios de la SENAF realizan recorridos diurnos en calles y puntos estratégicos de las ciudades con el objetivo de identificar y atender casos de mendicidad y trabajo infantil, garantizando la protección de sus derechos.

Como parte de estos operativos, también se promueve la sensibilización de propietarios de negocios y de la ciudadanía en general, recordando la responsabilidad compartida de proteger a la niñez y denunciar cualquier situación que vulnere sus derechos. La prevención es una tarea colectiva que requiere del compromiso activo de todos los sectores de la sociedad. IR