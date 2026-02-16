Con más de un millar de demandas laborales asume Reinaldo Sánchez en Copeco

Tegucigalpa – El titular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Reinaldo Sánchez comunicó que asume el cargo con alrededor de 1 mil demandas laborares, por lo que se ha nombrado un equipo para que detalle e informe sobre el alcance de las mismas y su impacto en las finanzas de la institución.

Recalcó que “está una institución que tiene más de mil demandas laborales. Y ahorita las están revisando a detalle en el área de recursos humanos para tener claridad de qué es lo que se trata”.

Ahondó que sobre el tema trabaja un equipo de contaduría, y quedaron unos enlaces correspondientes para llevar el proceso correspondiente, para que el Estado no vaya a tener daño ni pérdida en los procesos de demandas de la institución.

Sánchez resonó que no hubo transición con las anteriores autoridades, aunque sí se encontró un informe de le gestión que lo antecedió.

“Es un informe que todavía no lo hemos leído a detalle, porque lo recibimos apenas en hora de la mañana y es un insumo más para el levantamiento que se va a dar, tanto de bienes como de todo lo que pertenece y corresponde a esta oficina de la Secretaría de Riesgos y Continencias”, señaló.

Citó que el 80 % del presupuesto de Copeco se utiliza en recurso humano y el otro 20 % en operatividad.

El funcionario detalló que en su primera reunión de trabajo con distintas organizaciones se informó el inicio de un sistema de transparencia, integridad y rendición de cuentas. Es una combinación entre los órganos del Estado con organizaciones de una sociedad civil que se dedican al tema y lo que se quiere es iniciar las funciones con el acompañamiento activo de la sociedad civil, explicó.

Al nombramiento de Reinaldo Sánchez como titular de Copeco, también se juramentó al exdiputado Nelson Márquez como viceministro y se espera esta tarde se nombre al segundo viceministro de la institución.

Avizoró que Copeco ya tiene encima la preparación de las incidencias del verano previo a Semana Santa, e igualmente una actualización de los acontecimientos meteorológicos que golpearon recientemente al Litoral Atlántico y otros asuntos como la sequía y los incendios forestales.

“En un trabajo conjunto con el Instituto de Conservación Forestal (ICF), nos permitirá contribuir y prepararse también para la entrada del invierno, haciendo las obras de mitigación correspondiente en una alianza con alcaldías, con el gobierno central, la empresa privada y las mismas comunidades”, pormenorizó. JS