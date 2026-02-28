Con marimba y hospitalidad: Honduras recibe a los primeros turistas del horario 24/7 en el punto fronterizo de El Florido 

Copán Ruinas. La frontera de El Florido se llenó de color y cultura este fin de semana, como parte del plan de modernización y atención al visitante que impulsan autoridades de Copán Ruinas, Administración Aduanera de Honduras, Instituto Hondureño de Turismo-IHT y el Instituto Nacional de Migración-INM.

Los turistas que ingresaron al país fueron recibidos con música de marimba, souvenirs y material informativo sobre los diversos destinos que ofrece Honduras.

A través del Sistema de Control Biométrico Migratorio se registró un movimiento de ingreso de 85 personas durante las primeras horas de la madrugada de hoy sábado 28 de febrero de 2026.

Como parte del proceso de supervisión, la subdirectora del INM, María Fernanda Casasola, el Ministro del IHT, Anibal Erhler, y el alcalde de Copán Ruinas, Lisandro Cueva, realizaron una inspección junto a empresarios del rubro del turismo de Copán Ruinas, para verificar el flujo migratorio.

Empresarios locales de Copán Ruinas celebraron la iniciativa, señalando que estas medidas reducen los tiempos de espera y fortalecen la imagen del país como un destino accesible y acogedor. IR