Con Macri fuera, se reconfigura su coalición hacia la elección presidencial

Buenos Aires – La baja de este domingo por parte del exmandatario Mauricio Macri (2015-2019) con vistas a las elecciones presidenciales de Argentina, reconfigura la estrategia de la coalición opositora Juntos por el Cambio, donde habrá un «león joven disputando el espacio al viejo» y desacuerdos internos, auguran expertos.

El analista político de la consultora Polilat, especializado en América Latina y experto en desarrollo democrático, Jorge Arias, consideró que la decisión de Macri es una «evaluación personal» y las «rispideces» entre aliados se incrementarán antes de llegar a las elecciones primarias.

«Todavía está por verse cómo se reconfigura Juntos por el Cambio por la cantidad de candidatos con ambiciones políticas, que generan conflictos en su alianza. No es una etapa de estrechamiento de filas y habrá rispideces con más de una línea interna», explicó Arias a EFE.

En Argentina, las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) funcionan de filtro entre candidatos del mismo partido para dirimir quiénes avanzarán a los comicios definitivos para ocupar la Casa Rosada (sede del Ejecutivo).

En el lado del oficialismo, aún no existe un candidato oficial. El presidente, Alberto Fernández, no se ha pronunciado sobre una posible reelección y la vicepresidenta, Cristina Fernández, dijo en diciembre pasado que no sería candidata «a nada», aunque luego se amparó en una presunta proscripción por parte de sus enemigos políticos para justificar una posible renuncia a concurrir a las elecciones.

MACRI DICE ‘NO’

Un video promovido en redes sociales fue la elección de Macri para sacudir el entramado político, interno y externo, que se gesta en este año electoral.

«Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección y lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos y que tenemos que inspirar a los demás con nuestras acciones», expresó el expresidente.

Para el analista, esta «decisión personal» se debe a la intención de que el espacio que fundó, Propuesta Republicana (Pro), se asegure la conducción de la ciudad de Buenos Aires, por ser el «espacio político, económicamente sustentable y de mayor visibilidad pública».

El alcalde actual, Horacio Rodríguez Larreta, es el «león joven tratando de disputar el espacio al león viejo», ya que buscará en estos comicios ser el próximo presidente de todos los argentinos.

Esto dejará vacante Buenos Aires ante una eventual pelea entre el ministro de Gobierno capitalino, Jorge Macri -primo del expresidente-, y el senador Martín Lousteau, que pertenece a la Unión Cívica Radical (UCR), parte de la coalición de Juntos por el Cambio y uno de los mejores posicionados para el cargo.

«Esta es una de las condiciones que habló con Rodríguez Larreta. En la mirada de Macri está su primo Jorge. Creo que esta decisión trata de decir: ‘yo cedo mi candidatura presidencial, pero quiero asegurar para el Pro la ciudad de Buenos Aires'», acotó el experto.

«JUNTOS» POR LA PRESIDENCIA

En este entramado, el gran número de candidatos con ambiciones para octubre dentro de la coalición de Juntos por el Cambio se entremezclan y las internas serán el plato principal.

Además de Larreta, también se encuentra la titular del Pro y exministra de Seguridad de Macri, Patricia Bullrich, quien se encargó este año de recorrer el país anunciando su intención de aspirar a la jefatura de Estado.

«La histórica decisión de Mauricio Macri confirma su grandeza y generosidad. Aun pudiendo volver a ser presidente, ha priorizado los intereses de nuestro país antes que los propios, como muy pocos dirigentes lo han hecho en la historia argentina», publicó Bullrich en sus redes sociales, al enterarse de la noticia.

En la misma facción, se encuentran las intenciones de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, quien se especula sería la precandidata apoyada por Macri.

«Bullrich y Vidal, que reconocen más la autoridad y mantienen una relación más armoniosa con Macri, no están en condición de jugar el rol de disputa por ahora, aunque en el terreno de las especulaciones es difícil de prever y más aún en Argentina», indicó con cautela el analista de la consultora Polilat.

A pesar de que Macri diera un paso al costado, Arias pronosticó «turbulencias por algún tiempo» en las relaciones entre el Pro y la UCR, ya que el líder radical y gobernador de la provincia de Jujuy (norte), Gerardo Morales, lanzó su precandidatura a mitad de marzo.

«No sé cuánto podrá ayudar o no Macri, en las relaciones de conflicto con la UCR, porque él también es parte de ese problema. Es difícil imaginarlo en una actitud armoniosa con un presidente de su alianza que piense diferente», amplió el especialista. JS