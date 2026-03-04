Con lugar solicitud de extradición a hondureño acusado de asesinato en EEUU

Tegucigalpa – Un juez designado decretó este miércoles con lugar la solicitud de extradición de parte del gobierno de Estados Unidos para un hondureño acusado del delito de asesinato.

El imputado responde al nombre de Zacarías Antonio Antúnez Padilla, requerido por una Corte de Indianápolis.

La justicia hondureña otorga la extradición de Zacarías Antúnez, pedido por EEUU. #ProcesoDigital pic.twitter.com/9Dw1Oeb6GF — Proceso Digital (@ProcesoDigital) March 4, 2026

El extraditable fue detenido por agentes policiales en el municipio de San Antonio de Oriente, departamento de Francisco Morazán.

Más de 60 hondureños se han extraditado a EEUU por delitos de narcotráfico desde la reforma constitucional al artículo 102 en 2012. AG