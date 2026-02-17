Con lugar solicitud de cambio de medidas para general Venancio Cervantes

Tegucigalpa – La Corte de Apelaciones de lo Penal declaró ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del general en condición de retiro de las Fuerzas Armadas, Venancio Cervantes.

Cervantes es acusado de la comisión del delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa inacabada.

Por lo tanto, la resolución ordena que se revoque la medida de la prisión preventiva y ordena se le dictan medidas cautelares.

Cabe recordar que Cervantes estaba privado de libertad por la muerte del joven Isis Obed Murillo, asesinado de un balazo el 5 de julio de 2009.

De acuerdo al comunicado del Ministerio Público a los militares en condición de retiro Romeo se les responsabiliza por la muerte de Isis Murillo, quien perdió la vida tras recibir una bala cuando participaba en una manifestación en las inmediaciones del aeropuerto capitalino de Toncontín, mientras que Alex Zavala sufrió graves lesiones a consecuencia de los disparos realizados supuestamente por elementos del Ejército.