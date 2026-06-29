Con lugar amparo para tercer implicado en caso del exjuez Marco Vallecillo

Tegucigalpa – La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró con lugar la solicitud el recurso de amparo a favor de una tercera persona implicada en el caso contra el exjuez Marco Vallecillo.

Así lo manifestó este lunes el abogado Darwin García, que su cliente Reinaldo Leiva, persona que acompañaba al exjuez al momento de su detención por la supuesta comisión in fraganti del delito de extorsión.

“He sido notificado por la Sala de lo Constitución en relación de una garantía de amparo que se ha presentado en relación a una resolución que emitió la Corte de Apelaciones”, dijo García.

Explicó que la Sala de lo Constitucional admitió la acción de amparo con suspensión del acto reclamado de una forma provisional.

Indicó que su cliente debe ser liberado de prisión en los próximos días y gozar de medidas sustitutivas.

El profesional del derecho señaló que su cliente era el representante legal de un testigo protegido del expediente.

Según el Ministerio Público, el exjuez junto a Nelson Omar Sierra y el abogado Reinaldo Leiva formaron una estructura para extorsionar a un testigo protegido para que no se le presentara requerimiento fiscal en su contra. AG