El pulso electoral más ajustado de Honduras: Asfura sigue arriba por escaso margen

Tegucigalpa- El Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa con el escrutinio de las actas electorales a través del sistema de divulgación de resultados, que hasta el momento registra un avance del 87.81%.

De las 19,152 actas que deben procesarse, ya se han transmitido 16,818, de las cuales 14,414 son correctas y 2,404 presentan inconsistencias que deberán ser revisadas por los órganos correspondientes.

Desde la madrugada de ayer jueves, el candidato nacionalista Nasry Asfura mantiene una leve ventaja, posicionándose en primer lugar con el 40.20%, equivalente a 1,130,230 votos. Muy cerca se ubica el candidato liberal Salvador Nasralla, con un 39.47%, sumando 1,109,830 votos, lo que mantiene la contienda electoral en un margen extremadamente estrecho.

En tercer lugar, se encuentra la candidata oficialista de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, con un 19.31%, cifra que representa 542,899 votos.

Este viernes marca el quinto día de escrutinio, luego del primer corte de resultados divulgado el domingo. Durante el proceso, el sistema de divulgación presentó una falla que se prolongó por varias horas cuando el avance apenas alcanzaba el 57.3%, lo que generó inquietud en la población y en los actores políticos.

El lento avance del conteo ha provocado momentos de ansiedad y suspicacia entre los participantes, sin embargo, la extrema cercanía entre los dos principales candidatos ha obligado a todos los sectores a pedir paciencia y prudencia, a fin de garantizar la transparencia del proceso.

Pese a las denuncias, acusaciones y contraacusaciones que han surgido en el ambiente político, tanto Asfura como Nasralla han mantenido un discurso moderado, evitando proclamarse ganadores mientras avanza el escrutinio oficial.

En las últimas horas, Nasry Asfura emitió un mensaje llamando a la calma y a la serenidad, asegurando que la estabilidad del país está por encima de cualquier ambición personal. Por su parte, Salvador Nasralla también ha exhortado a la ciudadanía a mantener la tranquilidad, pese a decir que estará denunciando irregularidades ha reiterado su confianza en el proceso electoral.

Mientras tanto, la población continúa a la expectativa en este quinto día después de una concurrida jornada cívica del pasado domingo 30 de noviembre, aguardando la declaratoria oficial del presidente electo por parte del CNE.

Las autoridades electorales han reiterado el llamado a la tranquilidad, insistiendo en la necesidad de mantener “paciencia y prudencia”, al tiempo que aseguran transparencia en el conteo y piden no dejarse llevar por la especulación.LB