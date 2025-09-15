Con la ausencia de la presidenta Xiomara Castro da inicio la celebración de los 204 aniversarios de Independencia

Tegucigalpa – Con la ausencia de la presidenta Xiomara Castro se dio inicio a las actividades programadas en el Parque Central de Honduras para la conmemoración de los 204 años de emancipación patria.

La mandataria hondureña se encuentra con incapacidad tras sufrir de el virus de influenza.

Tras la lectura del acta de independencia por parte del alcalde capitalino, Jorge Aldana, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo dio el grito de independencia, el viva Honduras y viva Centroamérica.

Posteriormente, se impuso un arreglo floral a la estatua del general Francisco Morazán. Acompañaron en la actividad de inicio de celebración de los 204 aniversario de independencia los dos de los tres poderes del Estado, Luis Redondo presidente del Congreso Nacional y Rebeca Ráquel Obando presidenta del Poder Judicial.

Igualmente, por parte del Ejecutivo el ministro de Educación Daniel Sponda. Al evento también acompañaron el gabinete de gobierno y cuerpo diplomático que se encuentra en el país.

El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana da lectura al acta de independencia patria en el 204 aniversario. pic.twitter.com/iJxRc0Cwc2 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) September 15, 2025

Tras culminar los actos los presentes se trasladaron hacia las instalaciones del estadio José de la Paz Herrera donde ingresarán los 79 institutos que rendirán un homenaje a la patria con el desfile patrio. IR