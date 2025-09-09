Con jornada de oración patronatos se mantienen en las afueras del IP en SPS y Comayagua

San Pedro Sula– Miembros de la Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras, realizaron una vigilia con jornada de oración en las afueras del Instituto de la Propiedad de San Pedro Sula, Cortés, con el fin de llegar a consensos con las autoridades respecto a sus exigencias.

Los manifestantes se mantienen desde la semana pasada apostados en las afueras de la institución exigiendo sus títulos de propiedad.

Los protestantes señalaron que el propósito es que las autoridades agilicen la entrega de los títulos de propiedad.

“Este gobierno ya va a terminar y nos prometieron muchas cosas, pero la ley es la ley y se debe de cumplir, son cientos de colonias las que necesitan legalizarse”, argumentaron.

Afirmaron que la protesta se mantendrá hasta tener respuestas favorables. IR