Con inteligencia artificial clonan voces y hasta imágenes para extorsionar personas, alerta la Policía

Tegucigalpa – Organizaciones criminales usan la inteligencia artificial para clonar voces y cometer el delito de la extorsión en Honduras. Así lo alertó la Policía Nacional este Sábado de Gloria.

– A través de la IA se usan hondureñismos y formas propias de hablar para cometer los ilícitos.

Este fenómeno hace que aumentan las estafas con voces de familiares y amigos, explicó el Jefe de la Unidad contra Delitos Cibernéticos de la Policía Nacional, quien explicó que los criminales también crean videos para cometer sus fechorías.

Mencionó que uno de los graves errores que comete la población es que no restringen sus perfiles de redes sociales, por lo que quedan expuestos a estos grupos ilícitos.

“Con inteligencia artificial se clona la voz e incluso se puede sustituir la imagen de las personas”, dijo.

El oficial de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), detalló que muchas de estas herramientas tecnológicas son usadas como versión de prueba por parte de los criminales.

Citó que los ciberdelincuentes usan sus métodos informáticos criminales para atacar a personas vulnerables que en muchos de los casos terminan pagando grandes cantidades de dinero a través de las estrategias utilizadas por estas organizaciones.

La mayor parte de las denuncias de ciberdelitos son recibidas en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. JS