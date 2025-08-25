spot_imgspot_img
Foto del día

Con ‘huellas’ de zapatos visibilizan las desapariciones en México

Por: Proceso Digital
MEX571. GUADALAJARA (MÉXICO), 24/08/2025.- Personas observan zapatos expuestos en la muestra 'Huellas de la Memoria', este sábado, en Guadalajara (México). Con la intervención de unos 150 pares de zapatos, un colectivo busca hacer visible el problema de las desapariciones en México. EFE/ Francisco Guasco

Personas observan 150 pares de zapatos expuestos en la muestra ‘Huellas de la Memoria’ en Guadalajara para hacer visible el problema de las desapariciones. EFE/ Francisco Guasco

