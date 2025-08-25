Con ‘huellas’ de zapatos visibilizan las desapariciones en México

Foto del díaCon ‘huellas’ de zapatos visibilizan las desapariciones en MéxicoPor: Proceso Digital24 de agosto de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión MEX571. GUADALAJARA (MÉXICO), 24/08/2025.- Personas observan zapatos expuestos en la muestra 'Huellas de la Memoria', este sábado, en Guadalajara (México). Con la intervención de unos 150 pares de zapatos, un colectivo busca hacer visible el problema de las desapariciones en México. EFE/ Francisco GuascoPersonas observan 150 pares de zapatos expuestos en la muestra ‘Huellas de la Memoria’ en Guadalajara para hacer visible el problema de las desapariciones. EFE/ Francisco Guasco Noticias recientes NacionalesForo de Mujeres por la Vida realiza un plantón en SPS por el 11 aniversario de la muerte de Margarita Murillo NacionalesHay varias alcaldías que tienen problemas en liquidar las subsanaciones, señala ministro Vaquero ante falta de transferencias DeportesIñaki Peña renueva con el Barcelona hasta 2029 y sale cedido al Elche SaludUrgen a la SESAL aprobar Guía para Reducir el Estigma y la Discriminación en los servicios de salud NacionalesDirector del INE insiste que la pobreza se ha reducido por reactivación económica y control de la inflación