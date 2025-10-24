Con grabaciones delictuosas, Ochoa le está diciendo a sus compañeras del CNE que las está vigilando: Anduray

Tegucigalpa – “Cuando encontramos al consejero Marlon Ochoa siendo capaz de interceptar o recibir informes de llamadas interceptadas a los otros miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), les está diciendo que los está vigilando, que los está controlando”, señaló este viernes el dirigente nacionalista, Fernando Anduray.

(Leer) Espionaje, una potencial amenaza que se cierne sobre el proceso electoral

Anduray agregó que con esta acción el representante de Libertad y Refundación (Libre) ante el CNE les anticipa a sus compañeras del pleno, Ana Paola Hall y Cossette López “cualquier propuesta o cualquier situación de discusión que pueda tener como estrategia los consejeros y sus relaciones con actores externos del proceso”.

(Leer) Marlon Ochoa acusa de boicot al proceso de conectividad satelital, ante denuncia de consejera López

El dirigente político calificó como graves las acciones de Ochoa, quien previo a realizar una denuncia ante el Ministerio Público, mostró una memoria USB con audios que asegura exponen un supuesto plan para generar una crisis poselectoral.

“Es grave porque las elecciones necesitan un CNE estable, que pueda construir consensos y que no deba ser controlado, porque el efecto de las escuchas telefónicas furtivas, ocultas o con un grado de delictuosidad, lo único que hacen es evitar la armonía y la estabilidad en el CNE y le da ventaja a uno de sus miembros que usa arbitrariamente el poder violando la ley y arriesgando el desarrollo del proceso electoral”, manifestó. VC