Con golpes resulta periodista de las FFAA tras aparatoso accidente

Tegucigalpa – La periodista Ingrid Sofia Peña Estrada sufrió un aparatoso accidente en las últimas horas en la carretera CA-5 cuando se conducía a bordo de su vehículo tipo turismo.

Se conoció que la comunicadora que labora para las FFAA resultó herida en el accidente tipo triple colisión. Según indicó ella misma en un video, se encuentra estable, consciente, pero con golpes y lesiones en diferentes partes de su cuerpo.

“Doy gracias a Dios por haber salvado nuestras vidas”, expresó la joven y agradeció los múltiples saludos y llamadas recibidas tras el accidente.

El percance automovilístico ocurrió cuando uno de los conductores en supuesto estado de ebriedad colisionó con una camioneta marca RAM la cual era conducida por Rómulo Abdulio Benítez originario del departamento de La Paz, quien perdió el control del automotor colisionando con el vehículo turismo conducido por la joven comunicadora originaria de Gracias, Lempira.

Al menos seis personas diarias mueren en accidentes de tránsito en Honduras, de acuerdo a datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH. JS