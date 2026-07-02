Con gallinas y gallos, bases nacionalistas protestan frente al Centro Cívico exigiendo plazas laborales

Tegucigalpa – Un grupo de simpatizantes y dirigentes de base del Partido Nacional protestó este jueves frente al Centro Cívico Gubernamental para exigir oportunidades laborales dentro del gobierno.

– Cuestionan los familiones que se han instalado en el actual gobierno.

En la protesta utilizaron como símbolo de la manifestación gallinas, gallos y huevos acompañados de consignas dirigidas a funcionarios.

La protesta fue encabezada por la dirigente nacionalista Mercedes Saravia, quien aseguró que las bases trabajaron durante la campaña, pero que, tras cinco meses de gobierno, continúan sin oportunidades de empleo.

Saravia cuestionó que personas vinculadas al gobierno anterior aún permanezcan en distintas instituciones estatales, y solicitó el despido de “todos los ñangaras”.

También denunció que algunos funcionarios supuestamente han favorecido a sus “familiones” en la asignación de cargos por encima de activistas.

Durante la manifestación, los participantes exhibieron pancartas con mensajes como dirigidos hacia los funcionarios públicos, mientras reiteraban su exigencia de que las plazas sean otorgadas a la militancia. AD