Con este gobierno se perdieron otros cuatro años, señala expresidente de la CCIC

4 Años más Perdidos



ANTES

Fuera la MACCIH

AHORA

No viene la CICIH



ANTES

Nepotismo

Concentración de Poder

AHORA

Nepotismo

Concentración de Poder



ANTES

Sin segunda vuelta

AHORA

Sin segunda vuelta



ANTES

No hay empleo

AHORA

No hay empleo



Ni más democracia, ni más economía.