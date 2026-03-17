Con este Fiscal General no llegaremos a ningún lado, habrá que esperar hasta 2029: Procurador Aspra

Tegucigalpa – “Con el mismo fiscal sabemos que no vamos a llegar a ningún lado, es una persona que no, y peor ahora que no está haciendo absolutamente nada. Estamos ante el desamparo, las personas acuden a la PGR creyendo que aquí pueden encontrar una respuesta y les decimos que la respuesta tiene que venir del Ministerio Público”, expresó este martes el procurador General de la República, Dagoberto Aspra.

Remarcó que la actual Fiscalía hondureña no responde a las expectativas de la sociedad, por lo que habrá que esperar hasta 2029 que vaca el actual fiscal Johel Zelaya.

Sobre el juicio político al fiscal Zelaya, refirió que es un tema que está sobre la mesa hace algún tiempo, pero falta ver la voluntad de los diputados.

“La expectativa nuestra es que en el año 2029 se elija una nueva autoridad en el Ministerio Público que pueda venir a responder los requerimientos que la sociedad demanda”.

Demandas contra el Estado

Reveló que existe una demanda en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), de 500 millones de lempiras a proveedores, además de “convenios raros” entre la empresa de telecomunicaciones y el Patronato Nacional de la Infancia (Pani).

“Son situaciones anómalas que las estamos revisando y esperaríamos tener un informe en cualquier momento esperando que exista un nuevo Ministerio Público que pueda atender estas investigaciones”, señaló.

Desglosó que hay 24 mil millones de lempiras comprometidos en demandas, otras que se han interpuesto ante el CIADI, otra gran cantidad en demandas laborales.

Anunció que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), hará una auditoría en la PGR para verificar cómo se han utilizado los recursos en esa oficina del Estado.

Reiteró que cuatro bufetes monopolizan la mayor parte de las demandas en contra del Estado en materia laboral, sin embargo existen muchos más que tienen iguales reclamos. JS