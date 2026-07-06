Lanzamiento del chupinazo

Foto del díaLanzamiento del chupinazoPor: EFE6 de julio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes FarándulaElton John anuncia dos conciertos de despedida en México tras 14 años de ausencia DeportesEl COI levanta temporalmente la suspensión a Rusia, que podrá competir en Los Ángeles 2028 USA 2026 - ReportajesArgentina, el país donde hasta la red eléctrica se altera cuando juega Messi NacionalesAnuncian cierre parcial del puente Germanía por instalación de prelosa EconomíaPetróleo de Texas cierra en 70,4 dólares, pero sube más tras revocar EEUU licencia a Irán