Con el café a $ 400 en NY, productores siguen clamando precios justos

Tegucigalpa (Especiales Proceso Digital/Por Verónica Castro) – El productor de café tierra adentro está recibiendo 100 dólares menos, es decir más de dos mil 500 lempiras menos, por cada quintal del aromático en momentos en que el café se cotiza a un nivel histórico en la bolsa de Nueva York, Estados Unidos.

-Ihcafe proyecta que las exportaciones de café dejarán ingresos superiores a 2 mil 200 millones de dólares en divisas.

-Productores reclaman que el precio de referencia del café hubiera permitido mejores ganancias a familias cafetaleras con alza histórica.

-Cafetaleros de El Paraíso, Olancho, Choluteca y Comayagua se reunirán el próximo 28 de febrero para debatir los retos de la caficultura.

Aunque en la actualidad, el precio del quintal de café acumula una bajada de hasta 50 dólares, el valor sigue estando en un nivel que no se registraban en décadas y que permitirán ingreso de divisas por dos mil 200 millones de dólares, según las proyecciones del Instituto Hondureño del Café (Ihcafe).

Autoridades cafetaleras y productores independientes reportan que la mejora de precios para el primer eslabón en la cadena del café es de unos siete mil 500 lempiras por quintal del aromático.

Así, de 4 mil lempiras, las familias dedicadas a la caficultura pasaron a recibir entre seis mil y ocho mil lempiras el quintal, aunque los últimos reclaman que si en el país existiese un precio de referencia, esta alza histórica hubiera permitido mejores ganancias a quienes cosechan la materia prima de la segunda bebida más consumida en el mundo.

Proyecciones históricas

En la actualidad, los productores reportan que el mayor volumen de la cosecha ya salió, de la cual unos 7 millones de quintales serán para exportar. Los productores estiman que para el 15 de marzo, solo las fincas sembradas a estricta altura quedarán en su etapa final.

En tanto, Ihcafe reporta que a la fecha ha exportado 1.63 millones de sacos de 43 kilogramos, lo que representa un incremento del 8 % respecto a la misma fecha de la cosecha pasada.

El precio promedio de exportación reportado por la institución es de 325 dólares, para la cosecha 2024-2025, que inició el octubre pasado, lo que ha generado a la fecha 532 millones en divisas, lo que representa un alza del 84 %.

El pasado 10 de febrero, las cotizaciones del precio del café para entregas en marzo en la bolsa de Nueva York terminaron la jornada en 431.95 dólares el quintal, el récord en la escalada que inició a finales del 2024.

La presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Café (AHPROCAFE), Abby Lozano, ha sido una de las representantes del sector que lamentan que los precios históricos que está reportando el café, no están llegando a los productores nacionales.

Aunque las ventas han mejorado, «el precio alto está en la bolsa de New York, pero cuando nos llegan a nosotros a las fincas, a las montañas a comprar este producto no se nos está pagando este precio”, indicó al reiterar que las mejoras de precios se quedan en los intermediarios.

El gerente de Comunicaciones del Proyecto «La Alianza Para el Café», Víctor Moncada, indicó a Proceso Digital que al hablar de precios altos, inevitablemente los compradores de café depende del mercado internacional, pero en base a experiencias pasadas hizo una observación, “si los grandes compradores mundiales están viendo muy altos los precios, no van a comprar la misma cantidad de café que en años anteriores”.

Es que cuando las ganancias bajan o tienen que transferir la diferencia al consumidor, que no necesariamente es algo que les conviene y esta dulce noticia para los productores se convertiría en un amargo trago para los consumidores.

Precios de referencia, la exigencia de productores

El productor independiente, Fredy Pastrana, lamentó que debido a las deducciones que hacen, cuando el precio del café se ubicaba en 400 dólares en la bolsa de Nueva York, a los cafetaleros se les resta unos 100 dólares por quintal.

“Prácticamente al productor se le paga a 7 mil o 7 mil 500 lempiras, más o menos el quintal oro exportable, tenemos una diferencia importante por las deducciones y utilidades de los intermediarios y las aportaciones que le hacemos al Ihcafe y al Fondo Cafetalero Nacional”, expresó el caficultor durante una entrevista a Proceso Digital.

Según lo expresado por Pastrana, en años anteriores las deducciones totales eran de unos 35 a 40 dólares, aseguró que desconoce a qué se debe o quiénes son los responsables de que este año las deducciones hayan llegado prácticamente a 100 dólares.

“Este precio no se va a ver todos los años, desde 1977 no se mirado un precio como este, si le ponemos la regla de 3 prácticamente lo vamos a ver dentro de 40 años, ya no lo vamos a ver nosotros, tal vez nuestros nietos, razón por la cual creemos que había que optimizar el precio justo que debía tener el productor”, indicó.

Reveló que en una reciente reunión entre cafetaleros y autoridades de Ihcafe, los productores insistieron en el establecimiento de un precio de referencia, como lo tienen Colombia, Guatemala o Costa Rica, pero que la respuesta recibida por parte del ministro de Desarrollo Económico, Fredis Cerrato, fue que “no se podía hacer nada”.

La respuesta que obtuvieron por parte de las autoridades de Ihcafe, dijo Pastrana, también fue negativa y les sugirió que lo correcto es que cada productor se convierta en exportador.

“A nosotros nos sorprendió esa respuesta, porque nosotros tenemos gente que a duras penas conoce las ciudades, mucho menos van a tener una relación comercial con gente europea o estadounidense, algunos ni conocen los dólares”, dijo al reclamar mayor empatía por parte de quienes pueden hacer la diferencia para que las 120 mil familias reciban un precio justo por sus cosechas.

Pastrana hizo referencia al reglamento de la caficultura, que en su artículo 77 establece que el encargado de la supervisión de la comercialización del café es el Ihcafe, con el acompañamiento del gobierno, específicamente por la Secretaría de Desarrollo Económico.

“Pero el Ihcafe hizo caso omiso a la sugerencia que nosotros hicimos e incumplió lo que por ley tiene que hacer”, apuntó al agregar que este año ni siquiera se calibraron la básculas a nivel de país, “no revisaron si estaban bien o estaban adulteradas, en cuanto al precio creemos nosotros que nos dejó solo el Ihcafe”.

El sector resiente un mayor acompañamiento, “tenemos cuatro gremiales dentro del Ihcafe y ninguna de ellas se queja del precio. Tenemos en la junta directiva a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), pero la ministra Laura Suazo se ha distanciado completamente del café”, refirió al agregar “y después nos preguntamos por qué la gente migra, por qué dejan las fincas botadas. Porque realmente sienten que está solo”.

Comercialización bastante compleja: Ihcafe

Por parte del Ihcafé, su vicepresidente, Mario Suazo, rechazó que se haya dejado solo a los productores y destacó que los beneficios de los buenos precios llegaron a los productores.

Suazo señaló en una entrevista a Proceso Digital que muchas de las quejas de los productores surgen porque muchos de estos se han quedado en el pasado, “quieren seguir produciendo café al estilo antiguo, no han mejorado en su sistema de producción, no entienden que calidad de café producen, entonces se han quedado en un sistema convencional de comercialización”.

“Los recursos con los que contamos no son suficientes para las necesidades que tenemos, porque el Ihcafe se sostiene con un dólar de cada quintal que exportamos y el Fondo Cafetalero con 1.75 dólar y si vemos a fondo la cifra y cómo se invierte, somos instituciones súper eficientes”, defendió al mencionar los centros de investigación, las agencias técnicas o la escuela de formadores de catadores y baristas.

Referente al precio que se está pagando a los productores dijo que los sondeos que tiene en Ihcafe a nivel nacional, indica que a los productores les están pagando entre 6 mil a 8 mil lempiras el quintal.

El vicepresidente cafetalero explicó que la brecha entre los precios se explica en parte porque el precio de la bolsa de Nueva York es precio de referencia del café oro puesto en su destino final, mientras que en Honduras algunos productores lo venden en uva, otros en pergamino húmedo y otros venden en pergamino selecto.

Es por esta razón que el precio depende del estadío en el que se venda el café, pues va desde lo más básico hasta el caso en que algunos productores y cooperativas que exportan directamente.

“Toda esas determinantes, la ley habla también de descuentos por humedad, descuentos por defectos, entonces se conjuga un montón de elementos para definir precio en la plaza”, dijo al concluir que “la comercialización interna del café es bastante complejo”, sin olvidar que además hay comercializadores que son transparentes y justos, y otros que no, algunos manipulan las pesas, para el caso.

En Honduras, destacó Suazo, la ley lo que señala es que no hay precio que se defina internamente, sino que rige el libre mercado, la oferta y demanda. Además en el mercado del café hay varios intermediarios informales.

El directivo cafetalero dijo que pese a esos factores, en Honduras quienes se dedican a este cultivo están recibiendo un buen precio, que está permitiendo que los productores están saliendo de deudas, “esto es un oxígeno después de varios años donde no hemos tenido muy buenos precios”.

Reunión de emergencia

El próximo viernes, productores de El Paraíso, Olancho, Choluteca y Comayagua se reunirán para debatir los retos de la caficultura.

Según se conoció, esta asamblea de la zona centro oriental tiene como tema central, analizar si vale la pena seguir aportando al Ihcafé y al Fondo Cafetalero ya que la queja de los productores es que consideran que a la hora de la hora los han dejado en la parte toral de la caficultura: la comercialización.

Pastrana mencionó que al Ihcafe se le aporta al año alrededor de 270 millones de lempiras todos los años y en cambio, además de la queja que en esta comercialización los dejaron solos, las vías de acceso a las zonas cafetaleras dejan mucho que desear, no hay una política de mano de obra, otro de los grandes retos del sector.

“De qué sirve que estemos cultivando, que nos regalen abono, si al final vendemos a precio de guate mojado. Creo que quien podía haber hecho un papel preponderante y haber dejado una huella es la presidenta Xiomara Castro, como presidenta del Consejo Nacional del Café (Conacafé), pero al día de hoy no se ha reunido”, lamentó. VC