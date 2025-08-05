Con el acuerdo en el CNE habrá elecciones y yo las necesito porque lideró las encuestas: Nasralla

Tegucigalpa – El presidenciable liberal Salvador Nasralla manifestó este martes que el acuerdo técnico en el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) garantiza que habrá comicios el 30 de noviembre.

“El Partido Libre estaba tratando de que no hubiera elecciones y con el acuerdo que se llegó ayer (lunes) es seguro que va a haber elecciones”, dijo a periodistas.

Señaló que él no tiene temor por el acuerdo entre las cúpulas de los partidos políticos afirmando que él lidera las encuestas a nivel presidencial.

Invitó a los hondureños que si quieren que haya elecciones que ejerzan el sufragio el 30 de noviembre y asistan a la marcha convocada por las iglesias.

Nasralla declaró que con el acuerdo en el tema del TREP se garantiza que los resultados preliminares serán divulgados en horas de la noche de los comicios en las mesas electorales como en los centros de acopio y en el búnker del Partido Liberal.

Calificó que el acuerdo en el pleno del CNE le genera confianza indicando que habrá elecciones y que él lidera las encuestas. AG