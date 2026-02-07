Con doblete de hondureño Moncada el Internacional sorprendió al DIM y es nuevo líder de la Liga

Medellín – Golpe en Medellín y cambio en la cima del campeonato. Internacional de Bogotá derrotó 1-2 a Independiente Medellín en el Estadio Atanasio Girardot, en el partido que cerró la jornada del viernes por la Fecha 5 de la Liga 2026. La gran figura de la noche fue la joven promesa hondureña Dereck Moncada, autor de los dos goles de la visita.

El DIM, que llegaba con la obligación de ganar, volvió a dejar dudas y extendió su mal arranque en el torneo, quedando comprometido en la parte baja de la tabla.

El partido tuvo un momento determinante desde el punto penal. Internacional logró mantener la ventaja, aunque la jugada tuvo polémica: el primer disparo fallado por Francisco Fydriszewski fue anulado por adelantamiento del arquero Wilker Fariñez, por lo que el juez ordenó repetirlo y el el segundo disparo logró convertirlo Leyser Chaverra.

Internacional, líder tras el empate entre Pasto y Bucaramanga.

Con este resultado, Internacional de Bogotá se trepa al liderato de la Liga, favorecido también por el empate entre Deportivo Pasto y Atlético Bucaramanga, que dejó la tabla apretada en la parte alta.

La victoria en Medellín no solo significa tres puntos: confirma el buen arranque del equipo capitalino y lo pone como protagonista inesperado del torneo.

La situación del Independiente Medellín empieza a ser preocupante. Con esta derrota, el ‘Poderoso’ aún no gana en el campeonato y queda ubicado en la posición 17, lejos de las expectativas con las que arrancó el semestre.

El equipo sigue con problemas de efectividad, y aunque tuvo momentos de reacción, volvió a fallar en los detalles que definen partidos. Lo que viene para ambos equipos tras la Fecha 5, los dos clubes ya se enfocan en sus próximos retos: Internacional de Bogotá será local ante Deportivo Cali mientras que Independiente Medellín viajará a Cúcuta para enfrentar al Deportivo Cúcuta. JS