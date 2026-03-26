Con capacitaciones buscarán que sector empresarial cumpla con Ley de Empleo Parcial: Karin Qubain

San Pedro Sula– El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karin Qubain, aseguró que se implementarán programas de capacitación para que el sector empresarial cumpla correctamente con la nueva Ley de Empleo Parcial.

Dijo que todo el país estaba esperando esta oportunidad, es un alivio que le da al pueblo hondureño.

Felicitó al Congreso Nacional por aprobar esta ley, Honduras había perdido cuatro año tras la eliminación de la Ley de Empleo por Hora, ya hoy está este mecanismo en un tiempo donde se acerca la Semana Santa.

La medida busca que las empresas puedan contratar bajo jornadas flexibles sin infringir los derechos laborales de los trabajadores, incluyendo prestaciones, décimo tercer y cuarto mes.

La iniciativa se suma a los esfuerzos del Congreso Nacional para flexibilizar el mercado laboral en Honduras, ofreciendo oportunidades a jóvenes, madres solteras y adultos mayores, mientras se mantiene un equilibrio entre productividad y derechos adquiridos. IR