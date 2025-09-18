Con buzos navales, prosigue hoy búsqueda de menor arrastrado por crique en SPS

San Pedro Sula– Buzos navales reanudan la búsqueda del menor Elvis Bautista de 11 años, quien desde el domingo fue arrastrado por la fuerte corriente de una quebrada en San Pedro Sula, Cortés.

Elementos bomberiles no cesan en ánimos para localizar el cuerpo del menor, con el deseo de que sus padres y demás familiares puedan darle cristiana sepultura.

Los familiares del menor no pierden las esperanzas de que se pueda encontrar su cuerpo.

El miércoles se sepultaron los restos del inspector de policía, Kevin Pérez quien ofrendó su vida para salvar la de los dos niños que fueron arrastrados por la corriente, pero solo uno de los dos menores pudo ser rescatado por el oficial, quien volvió al gua por Elvis, pero lamentablemente, murió en el sector.

Se espera que con los buzos navales se pueda encontrar el cuerpo del menor. IR