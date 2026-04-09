Con apuros Olimpia da cuenta de Victoria y Génesis gana a domicilio en el puerto

Tegucigalpa – Olimpia y Génesis lograron triunfos importantes ante Victoria y Platense, respectivamente, en el inicio de la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga Nacional.

En el estadio nacional Chelato Uclés, el Olimpia derrotó con apuros 2-1 al Victoria con doblete de Michel Chirinos, mientras Carlos Bernández había puesto a ganar a los ceibeños.

En el estadio Excelsior de Puerto Cortés, el Platense cayó 0-1 ante el Génesis en la soleada tarde porteña. El colombiano Juan Mosquera anotó el único tanto del encuentro.

La jornada 17 se cierra este jueves con los partidos: Juticalpa-Olancho, Choloma-Real España y Marathón-Motagua. JS