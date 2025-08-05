Con acuerdo en el CNE gana Honduras: Carlos Hernández

Tegucigalpa – El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Carlos Hernández, señaló hoy que con los acuerdos alcanzados en el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Honduras gana.

“Aquí nadie ganó más que el pueblo hondureño que quiere elecciones transparentes con integridad”, expresó.

“Nosotros confiamos mucho en el liderazgo de la presidenta del Consejo Nacional Electoral ya que ha asumido una posición firme y valiente defendiendo la democracia”, acentuó.

Destacó que después de estos acuerdos los hondureños tendremos la posibilidad de contar con sistema de transmisión de resultados preliminares.

Sin embargo, el trayecto aún es largo y se debe trabajar, expresó.

En ese contexto, informó que ASJ prepara la logística para movilizar a 10 mil personas que se desempeñarán como observadores electorales.

Cabe señalar que tras una extensa reunión del pleno del CNE se acordó reformar el flujo del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Lo anterior significa que cualquier transmisión de resultados será corregida mediante decisión unánime en presencia de los observadores de los partidos políticos y de las misiones internacionales acreditadas. (RO)