Con actividades buscan fondos para reparar iglesia Los Dolores

Tegucigalpa– La parroquia Los Dolores invita a los capitalinos a apoyar las actividades que estarán realizando para la recolección de fondos, con el fin de hacer trabajos de reparación en el templo, que se ubica en el centro de Tegucigalpa.

El sacerdote Bryan Rivera, vicario de la parroquia dijo que hay dos eventos importantes para recaudar fondos para reparar la iglesia.

Sostuvo que el sábado 13 habrá una predicación Mariana, la entrada tiene un costo de 300 lempiras y se realizará en la Universidad Católica ubicada en Casamata.

La predica la realizará Óscar Osorio muy conocido en Honduras, el llamado es para apoyar en la reparación de la iglesia.

“Este será un granito de arena para las reparaciones que son muchas y que se necesita realizar por el valor histórico que tiene la iglesia”, apuntó. IR