Con 100,000 lempiras se pueden pagar tres cirugías para bajar la mora quirúrgica: Carlos Hernández

Tegucigalpa – Con 100 mil lempiras se pueden pagar tres cirugías para bajar la mora quirúrgica, criticó hoy el director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, sobre los recursos recibidos desde Casa Presidencial por parte de un grupo selecto del Partido Liberal.

Ejemplificó que con 100 mil lempiras se puede satisfacer la canasta básica de muchos hondureños, mientras la clase política los reparte a discreción.

“Nos parece una decisión equivocada”, sentenció al tiempo que recordó que en la última elección el pueblo hondureño expresó no estar de acuerdo con el comportamiento de la clase política.

Desde ASJ se hará uso de la Ley de Transparencia para conocer a detalle quienes son el selecto grupo que recibió esta inyección económica desde Casa Presidencial.

“Condenamos esta acción, nos parece desacertado”, reprochó el director de ASJ.

Finalmente, dijo que ni siquiera se ha llegado a 100 días de gobierno y ya se ven estas actitudes de parte de los que hoy hacen gobierno. (RO)