Comunidades que llegan lejos: Grupo Ficohsa presenta su Memoria de Sostenibilidad 2025 a través de historias que transforman vidas

Tegucigalpa – Grupo Ficohsa presentó la Memoria de Sostenibilidad 2025, una publicación que refleja los avances de su gestión ambiental, social y de gobernanza (ASG) y que, en esta edición trasciende los indicadores para dar voz a quienes representan el verdadero impacto de la sostenibilidad: las personas.

-El lanzamiento reunió a beneficiarios, aliados estratégicos y líderes institucionales en un foro que demostró cómo la educación, el emprendimiento, la inclusión financiera y el desarrollo productivo generan oportunidades que fortalecen a las personas y transforman sus comunidades.

Bajo el concepto “Comunidades que llegan lejos”, la organización realizó un foro en el que beneficiarios de distintas iniciativas compartieron historias de vida que evidencian cómo el acceso a la educación, el emprendimiento, la inclusión financiera y el desarrollo productivo generan oportunidades capaces de transformar vidas y fortalecer comunidades enteras.

Durante el encuentro participan protagonistas de programas impulsados por Grupo Ficohsa, quienes demostraron que detrás de cada cifra existe una historia de esfuerzo, crecimiento y superación. Sus testimonios reflejaron cómo una oportunidad puede cambiar el rumbo de una persona y convertirse, al mismo tiempo, en un motor de desarrollo para su familia y su comunidad.

La Memoria de Sostenibilidad reúne los principales resultados de la gestión de Grupo Ficohsa en materia ambiental, social y de gobernanza, reafirmando que la sostenibilidad es un eje transversal de su estrategia de negocio y una forma de generar valor compartido para las personas, las comunidades y el desarrollo de la región.

El documento evidencia cómo la organización continúa impulsando iniciativas que promueven la inclusión, la innovación y el crecimiento sostenible.

Entre los principales resultados presentados destacan:

Más de 7,000 colaboradores, de los cuales el 58 % son mujeres, y un incremento del 24 % en la participación de mujeres en posiciones de liderazgo.

Más de 190 mil niños, niñas y jóvenes beneficiados a través de Fundación Ficohsa, con presencia en 150 centros educativos en la región.

Más de 14,500 puntos de servicio a nivel regional, acercándose cada vez a más comunidades.

Más de USD 24.2 millones invertidos en proyectos sociales sostenibles durante los últimos 14 años.

Más de USD 9.4 millones en financiamiento para impulsar el desarrollo productivo mediante el programa Mi Tierra.

Más de 670 espacios generados para promover emprendimientos liderados por mujeres y 2,500 mujeres beneficiadas con procesos de formación y capacitación.

15 % de la energía consumida a nivel regional proviene de fuentes de energía renovable (solar y eólica).

22 % de reducción de Huella de Carbono de Honduras respecto al 2024.

Se continúa financiando 9 proyectos de generación de energía renovable, incluyendo solar, eólica, hidroeléctrica y biomasa, con un saldo de cartera crediticia a la fecha por USD $161.9 MM.

“En Grupo Ficohsa creemos que la sostenibilidad cobra verdadero sentido cuando se traduce en oportunidades para las personas. Por eso seguiremos fortaleciendo nuestros programas en educación, emprendimiento e inclusión financiera, trabajando junto a nuestros aliados para contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades donde estamos presentes”, expresó Luis Atala, Vicepresidente ejecutivo de Grupo Ficohsa.

El foro también puso en evidencia el valor de las alianzas entre el sector privado, organizaciones sociales, organismos internacionales y las propias comunidades para impulsar soluciones que generen un impacto sostenible y de largo plazo.

Con esta nueva edición de su Memoria de Sostenibilidad, Grupo Ficohsa evidencia su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, demostrando que el crecimiento empresarial y el desarrollo sostenible avanzan de la mano.

Porque cuando una persona encuentra oportunidades para crecer, impulsa el bienestar de quienes la rodean, y cuando las comunidades llegan lejos, todos llegamos lejos.