Comunidad internacional, incluido Honduras, respalda en ONU el fin de bloqueo de EEUU a Cuba con 165 votos

Naciones Unidas – La Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles, un año más y por mayoría (165 votos a favor, 7 en contra -EEUU, Israel y Argentina, entre ellas- y 12 abstenciones) una resolución no vinculante contra las sanciones de Estados Unidos a Cuba, que se prolongan ya 63 años y han supuesto un duro golpe a la economía de la isla.

En concreto, votaron en contra EEUU, Israel, Argentina, Paraguay, Ucrania, Macedonia del Norte y Hungría.

Entre las abstenciones destacaron las de Ecuador, Letonia y Costa Rica, entre otras.

Así, los presidentes de Estados Unidos y Argentina, Donald Trump y Javier Milei, agrietaron la casi unanimidad que Cuba había amasado en contra de las sanciones de Washington a la isla, que nunca había recibido siete votos en contra.

La resolución, no vinculante y presentada cada año por Cuba desde 1992, ha contado en los últimos años con un apoyo prácticamente unánime de la comunidad internacional (187 votos a favor de poner fin al bloqueo, con dos en contra, los de EEUU e Israel).

Estados Unidos argumentó que Cuba es una «amenaza a la paz y la seguridad”, e incluso ha acusado a La Habana de participar en la guerra en Ucrania y ser una fuente de inestabilidad en Latinoamérica. EFE