Comunidad hondureña celebra la independencia en Londres

Londres – Más de 300 hondureños asistieron a un emotivo encuentro el 13 de septiembre en la ciudad de Londres con motivo de la celebración del 204º aniversario de la Independencia de Honduras.

El evento se inició con la entonación del Himno Nacional por parte de la concurrencia y, además, fue interpretado en garífuna por el joven Ivan Velásquez, resaltando así la diversidad cultural de nuestro país.

Posteriormente, el embajador de Honduras, Iván Romero Martínez, dirigió un mensaje en el que subrayó la importancia de la unidad y del fortalecimiento de los lazos entre la diáspora hondureña.

El encuentro contó con la participación de los destacados grupos de danzas folclóricas Aramacao y Orgullo Catracho, que animaron el ambiente con sus presentaciones.

Romero también otorgó diplomas, medallas y un trofeo a los miembros de la selección de fútbol de Honduras, compuesta por 22 hondureños que conquistaron el campeonato The Inner City World Cup London.

Asimismo, los becarios hondureños acreedores de las becas Chevening que otorga el Gobierno Británico, Carlos Núñez, María Trochez e Iliana Licona, ofrecieron una disertación sobre el programa y motivaron a los presentes a presentar sus solicitudes antes del cierre del período, el próximo 7 de octubre del 2026. PD