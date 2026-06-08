Comunidad de Galeras retiene cinco camiones con madera y prohíbe tránsito de carga forestal por su territorio

Tegucigalpa– Habitantes de la comunidad de Galeras, en el municipio de Güinope, departamento de El Paraíso, mantienen retenidos cinco camiones cargados con madera como parte de una acción encaminada a proteger los recursos naturales de la zona.

–Los pobladores mantienen un retén en la zona para evitar que salga el recurso natural.

Según informaron líderes comunitarios, la decisión responde a la preocupación existente por la explotación forestal y al interés de preservar los bosques y fuentes de agua que abastecen a las comunidades del sector.

Los pobladores señalaron que no permitirán el tránsito de camiones transportando madera a través de su territorio y advirtieron a transportistas y propietarios de carga forestal que eviten enviar más unidades hacia la zona de Güinope para prevenir nuevas retenciones.

Asimismo, la comunidad otorgó un plazo de 72 horas a los propietarios de los vehículos para que procedan a descargar la madera transportada. De no cumplirse esta disposición, los camiones permanecerán retenidos por tiempo indefinido hasta que se adopten nuevas decisiones por parte de los habitantes del sector.

La medida ha generado expectativa entre los pobladores y sectores vinculados a la actividad forestal, mientras se espera un pronunciamiento de las autoridades competentes sobre la situación.

Los residentes de Galeras sostienen que la defensa de los recursos naturales constituye una prioridad para la comunidad y aseguran que continuarán vigilantes ante cualquier actividad que consideren perjudicial para el medio ambiente local. IR