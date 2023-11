Comunicador social es víctima de atentado, en Santa Rosa de Copán

Tegucigalpa- En las últimas horas el comunicador social Javier Hércules, sufrió un atentado en Santa Rosa de Copán, y relató que fue raptado y se salvó de milagro.

El comunicador social, quien también trabaja como taxista en la zona, fue raptado y llevado a la fuerza por dos sujetos armados y lo llevaron a un lugar solitario, mientras lo golpeaban.

Aun en un estado de nerviosismo y con la voz entrecortada, Hércules relató que “Yo ya me daba por muerto solo pensaba en mi hijo”.

Seguidamente, añadió que como pudo envió un audio en el que pedía auxilio a un chat de periodistas en el que está y solo pudo decir “auxilio no me maten, me llevan secuestrado”.

Relató que ambos hombres estaban armados uno con un cuchillo y el otro tenía un arma de fuego presuntamente calibre 38.

Pero fue descubierto por quienes le llevaban raptado y justo cuando le dieron un fuerte golpe en la cabeza, apareció una patrulla de la Policía Nacional y quienes le raptaron se dieron a la fuga.

Medios locales, reportan que el comunicador social se encuentra bien, con algunos golpes y los nervios que son normales después del tremendo susto. LB