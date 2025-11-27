spot_img
Nacionales

Comunicador social denuncia agresión por parte del comisionado de Condepor, Mario Moncada

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa- El comunicador social Ángel Hernán Córdova denunció públicamente al comisionado de la Comisión Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación, (Condepor), Mario Moncada, -en palabras del comunicador- fue agredido física y verbalmente en Talanga, Francisco Morazán.

El incidente ocurrió cuando Córdova ejercía su labor, se acercó únicamente a preguntar qué estaban haciendo en la cancha municipal.

De manera irrespetuosa e injustificada, el comisionado respondió alegando que “esa cancha él la había hecho”, reaccionando con violencia física y verbal, relató Ángel Hernán.

Rechazamos contundentemente este acto de abuso de autoridad e irrespeto, dijo el comunicador quien advirtió que si le pasaba algo a él o a su familia era responsabilidad de Moncada.

Exigimos que se tomen las medidas correspondientes para que situaciones como esta no se repitan y para garantizar la seguridad y el respeto a todos los periodistas, indicó a través de un video Córdova. IR

https://www.facebook.com/reel/2644611605903950
