Computación cuántica: Promesas, Amenazas e incertidumbres￼

“Hace más de una década, a menudo me preguntaban cuándo pensaba que se iba a construir un ordenador cuántico real.

Es interesante que ya no me hagan esta pregunta, ya que el bombo sobre la computación cuántica aparentemente ha convencido a la gente de que estos sistemas ya existen o están a la vuelta de la esquina. Mi respuesta indudable siempre fue que no lo sabía. Predecir el futuro de la tecnología es imposible: sucede cuando sucede. Se podría intentar hacer una analogía con el pasado. La industria de la aviación tardó más de 60 años en pasar de los hermanos Wright a los grandes aviones que transportan a cientos de pasajeros miles de kilómetros.

La pregunta inmediata es dónde habrá que colocar en esa línea de tiempo el desarrollo de la computación cuántica, tal y como está actualmente. ¿Está en el punto en el cual estaban los hermanos Wright en 1903? ¿O en los primeros aviones a reacción de alrededor de 1940? ¿O puede ser que todavía estemos en el siglo XVI, con la máquina voladora de Leonardo da Vinci? No lo sé. Ni yo, ni nadie”.

Sankar Das Sarma es director del Centro de Teoría de la Materia Condensada de la Universidad de Maryland, College Park.