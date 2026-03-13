Comprometerse para invertir no es malo, según el Cohep tras préstamos aprobados en el CN

Tegucigalpa – El gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Herrera, consideró que comprometerse con préstamos para invertir en infraestructura o educación no es malo.

Así reaccionó tras la ratificación del Congreso Nacional al convenio de España por un monto de 79 millones 877 mil dólares para la pavimentación de la carretera de La Ceiba hacia Puerto Castilla y viceversa.

Igualmente, consideró que también es bueno la aprobación del préstamo de 55 millones de dólares por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para proyectos educativos, especialmente en zonas vulnerables y rurales.

“Comprometerse para invertir no es malo, comprometerse para gasto corriente es muy malo porque nos siguen comprometiendo a largo plazo y no sabemos cómo vamos a pagar”, alegó Herrera.

El miembro el Cohep recordó que en el pasado se ha cuestionado la aprobación de préstamos porque comprometen al país a nivel internacional, posee bajos índices de inversiones de capital porque no poseen dinero para hacerlo, lo introducen en el Presupuesto General y no lo ejecutan.

Sobre la pavimentación de la carretera La Ceiba-Puerto Castilla, indicó que la ruta del litoral Atlántico es de las zonas donde salen mayor producción.

Destacó que La Ceiba es un centro logístico de distribución de productos que atiende La Mosquita, Yoro, Colón e Islas de la Bahía. AG