Completamente incomunicadas 54 comunidades en Quimistán Santa Bárbara

Tegucigalpa- Un total de 54 comunidades siguen incomunicadas en el municipio de Quimistán, Santa Bárbara de estas hay 12 comunidades que están completamente aisladas a las que no se puede llegar por ninguna vía y hay seria preocupación por las necesidades que tiene la población, planteó el alcalde Rubén Darío Pacheco Pereira.

En varias comunidades del municipio hay derrumbes y deslizamientos, lo que ha dejado varias viviendas colapsadas y centros escolares dañados, adicionó el edil.

El alcalde relató que junto a otras autoridades se han quedado varados intentando llevar ayuda a las comunidades, porque no hay paso debido al mal estado de las carreteras donde hay tramos completamente intransitables.

Pacheco Pereira, reiteró que hay 12 comunidades que son las que generan la mayor preocupación porque las condiciones no permiten llegar ni por la vía aérea ya que el pronóstico no permite que los helicópteros puedan operar.

Hay más de 13 mil personas afectadas y muchos son albergados por familiares y vecinos, relató.

La preocupación es latente debido a que el tiempo no mejora, y sigue lloviendo en la zona, por lo que las medidas de prevención deben seguir y la población debe estar atenta, al tiempo que pide paciencia para poder repartir las ayudas que han llegado de COPECO, ya que las mismas no se han distribuido en esas comunidades porque no hay forma de ingresar. LB