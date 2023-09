¿Cómo se consensuará en tema del fiscal, si 80 % de la Comisión de Diálogo se fue a Rusia? cuestiona Umaña

Tegucigalpa- Para que se crea una comisión para negociar sobre el tema del Fiscal General, si luego el presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, se lleva el 80 % de los diputados que la conforman a una gira por Rusia, cuestionó el diputado Carlos Umaña.

– En promedio un viaje para Rusia cuesta 4,000 dólares por cada diputado, expresó Umaña.

El parlamentario de PSH, dijo que se suponía que a la gira iba a ir el presidente del Congreso “pero se llevó el 80 % de la Comisión negociadora de lo del fiscal, me imagino que van a recibir algún curso de negociaciones allá a Rusia”.

Seguidamente criticó que “tal vez el aumento del vodka en sangre les dé la facilidad de soltar la lengua y de aceptar algunas situaciones que deben de aceptar porque se llevó el 80 % de la comisión, a menos también que vayan a querer que por Zoom, se va a tener que negociar el Fiscal General lo cual haría un mito histórico en nuestro país”.

A renglón seguido el legislador dijo sentir vergüenza ajena porque hay viajes que se deben hacer, pero hay viajes que se deben de posponer ante la crisis que se está viviendo en este momento.

Viáticos

En cuanto a los gastos que están incurriendo los 16 diputados viajeros dijo que se espera que en cuanto regresen el diputado presidente brinde un informe y que no lo meta en el renglón de viáticos porque después esos gastos se los atribuyen a todos.

Dijo que desconocen cuál es el tour que van a realizar sus colegas diputados, porque se manejó como un “secreto de Estado”, y dudo que esos viajes dejen algo bueno importante para el país, más que las postales que se tomarán allá en las tumbas de héroes que admiran del socialismo.

En ese sentido pidió al CNA, que cuando den un informe de gastos de los diputados no los meta a todos en el mismo costal.

“Yo no fui a conocer a Rusia y me fui a beber vodka a mí que no me metan en el mismo costal, le voy a pedir a la licenciada Gabriela Castellanos, que cuando den el diputado 129 que no vayan a decir que todos los diputados anduvimos bebiendo vodka en Rusia, porque muchos tenemos dignidad y no aceptamos este tipo de situaciones”.

Finalmente calculo que en promedio un viaje para Rusia cuesta 4,000 dólares por cada diputado. LB