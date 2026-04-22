Como “procesos ilusorios” define exmagistrado Discua la selección de nuevos cargos electorales

Tegucigalpa – El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ivis Discua, tachó como “procesos ilusorios” la convocatoria del Poder Legislativo para seleccionar a funcionarios de altos cargos electorales tras la destitución de varios a partir de los juicios políticos.

– El jurisconsulto reflexionó que el Congreso Nacional quedó a deber con los procedimientos de juicios políticos recientemente ejecutados contra altos cargos de entes electorales.

– Valoró a Tomás Zambrano porque -según él- ha tenido una enorme habilidad para conducit el Congreso de la República.

“Esos son procesos ilusorios, los políticos componen las cosas con arreglos políticos y este es un arreglo político que ya está decidido, esto sólo es para dar cumplimiento a lo que ellos mismos han acordado en el pasado”, manifestó.

Agregó que habrá autopropuestas, luego audiencias y se seleccionarán posibles sustitutos, pero “eso sólo será más de lo mismo. Eso no es bueno para la política porque los está dejando como la clase político que son”.

Sobre a qué partido político le corresponde ocupar los cargos cesados, expresó que “lo he manifestado y soy radical en estos temas: si en el pasado se siguió un proceso y se manejó un equilibrio porque las fuerzas políticas ya estaban definidas. Se le dio una oportunidad a Libertad y Refundación, pero fueron los que generaron la crisis, entonces perdieron el derecho y no deberían estar ni el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral”.

El abogado Ivis Discua.

Juicios políticos

Discua refirió que el Congreso Nacional quedó a deber con los recientes juicios políticos porque se evidenció un conflicto entre los miembros de la comisión legislativos y los enjuiciados.

Sin embargo, reconoció que existieron suficientes causales para proceder a la destitución de los funcionarios sometidos a juicio político.

“Ahora aquí vamos a ver si el fiscal general de la nación va a cumplir con las atribución y las facultades que la ley le otorga. Ahora le corresponde Ministerio Público promover las acciones y si hay indicios racionales de la comisión de un delito que a todas luces es de público conocimiento, deberá promover los requerimientos fiscales correspondientes”, concitó.

En torno a las actuaciones de la comisión permanente que integró Luis Redondo, dijo que se cometieron actos en forma individual y colegiada. JS